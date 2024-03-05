"زد اف سي" يصل إلى الربع النهائي الذهبي ببطولة كأس دبي للقارات للمرة الأولى

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أحمد جودة - القاهرة - نجح زد أف سي، في التأهل للدور الربع النهائي الذهبي لبطولة كأس دبي للقارات 2024، للمرة الأولى منذ مشاركته بالبطولة. وذلك في إطار حرص إدارة زد إف سي على مشاركة فرق ناشئين النادي في بطولات دولية لتوفير احتكاك للاعبين بفرق كروية كبرى. يأتي ذلك تماشيا مع استراتيجية إدارة زد اف سي، القائمة على بناء أقوى قطاع ناشئين في مصر من خلال توفير منظومة متكاملة لاكتشاف المواهب المميزة من جميع انحاء الجمهورية، وتوفير أفضل طاقم مدربين محليًا مع تطبيق الخبرات العالمية الحديثة لتطوير مستوى اللاعبين وإعدادهم للاحتراف بالخارج في أقوى الدوريات، واختبار اللاعبين للتعرف على مستواهم ومدى استيعابهم للخطط والأحمال البدنية.

كما يأتي هذا النجاح استمرارًا للنتائج الإيجابية لزد إف سي في بطولة كأس دبي للقارات، إذ سبق وتغلب الفريق على أندية عربية وأجنبية كبرى في الأدوار الأولى، ففاز في دور المجموعات على أندية حتا الإماراتي برباعية نظيفة، والفتح السعودي بثنائية، وفي دور الستة عشر تغلب على بيراميدز بهدف دون مقابل.

ويترأس علي ممدوح راشد صقر رئاسة بعثة زد إف سي المشاركة بالبطولة، وتضم البعثة مارتن ستكلينبيرج، المدير الفني لفرق كرة القدم بزد إف سي، ومحمد عمر النور الأمين المدير الفني لفريق زد إف سي تحت 13 سنة، وعلاء عبد الرؤوف علي محمد مدرب عام، وإسلام قناوي أبو الوفا ضمراني مدرب مساعد، وكريـج جوردون مطور المهارات، ومصطفى صلاح محمد سليمان مدرب حراس مرمى، وسليم حمدي زكي إداري، الدكتور أحمد حسن المنصوري إبراهيم طبيب الفريق.

كما تضم البعثة 23 لاعبًا من فريق زد إف سي تحت 13 سنة وهم: زياد السيد فتح السيد عطية، وحسن أحمد جلال البيومي، وياسين معتز محمد البطاوي، ومحمد صالح إبراهيم عبد الكريم، ومحمد أنور محمد ياسين، وعلي أسامة محمد نبيل أبو طالب، وحسن شريف محمد حقي، وحسن خالد محمد عصمت، وعمر حمادة أحمد شبل نصار، ويوسف محمود سيد عبود، ومعاذ محمد فرج، وآدم محمود عوض أحمد، وعلي عبد الله عبد الرؤوف، وعبد الرحمن علاء محمد حافظ، ويوسف أحمد إبراهيم أحمد عبده، ومحمد مختار محمد، ومحمود مدحت أبراهيم أحمد، وعبد الرحمن محمد مطيع، وإياد طارق محمد ربيع، ويوسف السيد فاروق رجب جمعة، وعبد الله محمد عبد الله عطية، ويحيى محمد محمود عبد العزيز، وإسماعيل محمد إسماعيل إبراهيم.

ويشارك ببطولة كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة، 24 فريقًا من مختلف القارات، وتقسم الفرق إلى 4 مجموعات يتأهل أول وثاني من كل مجموعة للدور ربع النهائي للتصفية للأدوار النهائية، فيما تشارك الفرق الثالث والرابع من كل مجموعة بتصفيات الكأس الفضي لترتيبهم في المراكز الثمانية الأخيرة، ويعد زد إف سي الفريق المصري الوحيد الذي شارك بالبطولة ثلاث مرات متتالية، بجانب أندية كبرى أبرزها ريال مدريد، وبرشلونة، وبايرن ميونخ، وإي سي ميلان، وتشيلسي.

يذكر أن زد إف سي قد سبق له الفوز بجائزة أفضل قطاع ناشئين في الشرق الأوسط المقدمة من احتفالية "جلوب سوكر 2023"، ليصبح أول نادي مصري يفوز بالجائزة، ويحقق إنجازًا جديدًا للكرة المصرية بالفوز بهذا اللقب.

