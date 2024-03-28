نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أتلتيكو مدريد القادمة أمام فياريال في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد لخوض مواجهة هامة أمام نظيره فياريال، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإسباني لهذا الموسم.

ويدخل لاعبي أتلتيكو مواجهة فياريال بهدف اقتناص النقاط الثلاثة والدخول إلى المربع الذهبي من الليجا للمشاركة في البطولات الأوروبية، إذ يتواجد الفريق في المركز الخامس برصيد 55 نقطة.

على جانب آخر، يخوض فياريال مواجهة أتلتيكو مدريد مستغلا عاملي الأرض والجمهور ويهدف لتحقيق الانتصار ورد اعتبار الخسارة التي تلقاها أمام الضيف بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور الأول من البطولة، حيث يتواجد حاليا في المركز التاسع بجدول ترتيب الليجا برصيد 38 نقطة.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد أمام فياريال في الدوري الإسباني

تقام أحداث المباراة يوم الإثنين المقبل الموافق 1-4-2024، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد فياريال

تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.