موعد مباراة الإياب بين ريال مدريد وبايرن ميونخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان، نحو مباراة إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في موسمه الحالي 2023-2024، بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني؛ مع نظيره فريق بايرن ميونخ الألماني.

موعد مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن يلتقي فريق ريال مدريد الإسباني، مع نظيره بايرن ميونخ الألماني، غدا الأربعاء الموافق 8 من شهر مايو الجاري، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات، على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل الفريق الملكي.

وكان فريق ريال مدريد سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره بايرن ميونخ الألماني، بهدفين لكل منهما في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتم بث مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ عبر قناة beIN Sports 1HD،.