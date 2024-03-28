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أحمد جودة - القاهرة - كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري عما دار خلال فترة المباريات الدولية الأخيرة، وتدخله لحل الأزمة بين حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، ومحمد صلاح، قائد المنتخب وهداف فريق ليفربول الإنجليزي.

وغاب صلاح عن المعسكر الأول للمنتخب المصري تحت قيادة حسام حسن، الذي تولى المسؤولية الشهر الماضي خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا، بسبب استكمال اللاعب عملية تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.



وشارك منتخب مصر خلال مباريات الأجندة الدولية الأخيرة في بطولة كأس عاصمة مصر الودية الدولية، حيث حصل على المركز الثاني، عقب فوزه 1-0 على منتخب نيوزيلندا في الدور قبل النهائي يوم الجمعة الماضي، وخسارته 2-4 أمام نظيره الكرواتي، الثلاثاء.

"صبحي" يكشف المستور في أزمة حسام حسن ومحمد صلاح



وقال صبحي في تصريحات أدلى بها لمحطة أون سبورتس الإذاعية المصرية، "كانت هناك العديد من الأراء الكثيرة في وسائل الإعلام بشأن مسألة الجهاز الفني للمنتخب وصلاح".



وأضاف وزير الشباب والرياضة المصري "لو كنا تركنا الأمر كان من الممكن أن يتسبب في حدوث فجوة، وبالتالي سيتحول الأمر إلى أزمة".



وأضاف: "تدخلنا كان حاسمًا بين جميع الأطراف لحل تلك المشكلة. لم يعترض حسام حسن على إكمال محمد صلاح مرحلة شفائه بشكل كامل، لا سيما وأننا في معسكر إعدادي".



وأوضح صبحي "محمد صلاح أبلغني بعدم قدرته على التواجد في المعسكر المنصرم بسبب تعرضه لارتشاح دموي في موضع الإصابة التي تعرض لها، وأن عودته ستتم بشكل تدريجي".



وأكد الوزير المصري "تم تقدير الأمر من جانب الطرفين بشكل كامل، وقبل شهر يونيو (حزيران) المقبل سيكون صلاح متواجدًا مع منتخب مصر".



ويستعد منتخب مصر لمواجهة ضيفه منتخب بوركينا فاسو، قبل أن يحل ضيفًا على منتخب غينيا بيساو، في يونيو المقبل، بالجولتين الثالثة والرابعة على الترتيب في المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.



ويتربع منتخب مصر على قمة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخبي بوركينا فاسو وغينيا بيساو.



واستهل منتخب مصر، الذي يسعى لبلوغ المونديال للمرة الرابعة، مشواره في التصفيات بالفوز 6-0 على ضيفه منتخب جيبوتي، قبل أن ينتصر 2-0 على مضيفه منتخب سيراليون في الجولة الثانية.