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أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن ​تشيلسي​ يواجه تحديات كبيرة في مواجهة الإصابات هذا الموسم، حيث أعلن النادي رسميا عن إصابة كل من ​تريفوه تشالوباه​ و​روبرت سانشيز​ و​بن تشيلويل​، ما يرفع عدد الإصابات إلى 11 لاعبين في الفريق الأول.

3 إصابات تضرب تشيلسي قبل مواجهة بيرنلي

وتأتي هذه الاصابات قبيل مواجهة ​بيرنلي​ في الجولة 30 من ​الدوري الإنجليزي الممتاز​.

تلك الإصابات تشكل تحديًا كبيرًا للمدرب ​ماوريسيو بوتشيتينو​، خصوصًا قبيل مواجهة بيرنلي في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشالوباه وسانشيز وتشيلويل سيكونون غائبين عن الفريق في الفترة المقبلة، ما يرفع مستوى التحديات التي يواجهها تشيلسي في استعادة توازنه وأدائه في البطولة.