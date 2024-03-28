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أحمد جودة - القاهرة - تم الإعلان رسميًا عن رحيل مدرب ​أياكس أمستردام​، ​جون فانت شيب​، بنهاية الموسم الحالي، وأشار النادي إلى أن فانت شيب لن يواصل عمله كمدرب للفريق في الموسم المقبل.

ويبحث أياكس أمستردام في تعيين مدرب بديل لفانت شيب، وتم ذكر أسماء مثل مساعد إيريك تن هاغ ومساعد ​يورغن كلوب​ كمرشحين محتملين، حيث يتوقع أن يكون ميتشيل فان دير غاغ و​بيب لييندرز​ غير مرتبطين بتدريب أندية أخرى.

أياكس يعلن رسميّا رحيل مدربه فانت شيب

وأعرب جون فانت شيب عن رغبته في المساهمة في المستقبل بدور مختلف عن تدريب الفريق.

ويحتل أياكس أمستردام المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الهولندي، وقد حقق الفريق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 8 وخسر 7، وسجل 57 هدفًا واستقبل 47 هدفًا.