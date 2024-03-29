عاجل...مشكلة تواجه ريال مدريد بخصوص وصول مبابي

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أحمد جودة - القاهرة - يُشكل الوصول المرتقب للنجم الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد في الصيف المقبل مُشكلة في المواعيد المحتملة من أجل تقديمه، إذ من المُتوقع أن يصل أواخر أغسطس.

وقال موقع إذاعة "RMC Sport" نقلا عن تقارير إعلامية إسبانية إن ريال مدريد يواجه مشكلة في البرمجة بخصوص كيليان مبابي الذي أخطر إدارة ناديه باريس سان جيرمان برحيله صيفًا، في انتظار الإعلان الرسمي من مختلف الأطراف.

وقد ينتظر مبابي صيفًا عامرًا بالأحداث بين المشاركة في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" وإمكانية المشاركة في الألعاب الأولمبية بباريس، ما يطرح مشكلًا حقيقيًا في ريال مدريد الذي يبحث عن موعد مناسب لتقديمه.

وقد كانت الفكرة لدى ريال مدريد هي تقديم كيليان مبابي بحضور جماهيري كبير في سانتياغو برنابيو الجديد قبل مشاركته في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" التي ستُجرى في ألمانيا في الفترة الممتدة بين 14 يونو و14 يوليو، لكن هذا المقترح بات معرضًا للخطر.

نهاية موسم مزدحم لمبابي وريال مدريد

وسيختتم مبابي موسمه في الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان في الـ 18 من مايو أمام ميتز، بينما سيختتم ريال مدريد موسمه أمام ريال بيتيس في الأسبوع الذي يليه، الموعد الذي قد يشهد احتفالات باللقب الـ 36 في تاريخ النادي بالليغا.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن النادي الملكي لن يكون لديه الوقت الكافي لتقديم مبابي حينها في حال كانت لديه احتفالات التتويج باللقب.

وفي حال وصول ريال مدريد وباريس سان جيرمان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في 1 يونيو في ويمبلي في لندن، وبعدها ستبدأ الاستعدادات للمشاركة في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"

ويعوّل مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان على وصول اللاعبين في أواخر شهر مايو استعدادًا لأولى مباريات فرنسا في "يورو 2024" أمام النمسا في الـ 17 يونيو.

وسينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل، ما يجعل السيناريو الأقرب للواقع هو انتظار العودة من الجولة الأميركية في الصيف، إذ من المتوقع أن يتم تقديمه مباشرة قبل بداية مباريات الدوري الإسباني في الـ 17 أو 18 أغسطس.