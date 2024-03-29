عاجل... أول رد فعل من دفاع حسين الشحات بعد تحويله للمحاكمة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن دفاع لاعب الأهلي المصري حسين الشحات تقديمه تظلمًا أمام المحامي العام الأول لمحكمة استئناف القاهرة، بعد قرار إحالة اللاعب للمحاكمة، مؤكدًا أن موكله لم يتم إخطاره بالقرار إلا من المواقع الإخبارية وعلى لسان محامي لاعب بيراميدز المغربي محمد الشيبي.

وقد حدّدت المحكمة 18 أبريل المقبل، للنظر في أولى جلسات محاكمة الشحات، في اتهامه بالتعدي على الشيبي، خلال مباراة الأهلي وبيراميدز على استاد الدفاع الجوي الموسم الماضي.

وطالب محامي حسين الشحات أشرف عبد العزيز، باستدعاء رئيس اتحاد الكرة المصري جمال علام، وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات وطاقم تحكيم المباراة، لسماع أقوالهم.

من جهته كان محامي الشيبي هاني بكري كشف أن النيابة العامة قامت بإحالة الشحات إلى المحكمة بتهمة السب والقذف والضرب والترويع والإهانة أثناء نشاط رياضي.

كما أكد دفاع الشيبي أن الموضوع لا يتعلق سوى باللاعب وليس له علاقة بناديه بيراميدز أو إدارته.

و قد كانت رابطة الأندية، عاقبت حسين الشحات بالإيقاف مباراتين وتوقيع عليه غرامة مالية، بعد واقعة اعتدائه على الشيبي.