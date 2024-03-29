دولي المصارعة يشيد بتنظيم مصر لبطولة إفريقيا والدورة المؤهلة للأولمبياد

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى الاتحاد المصري للمصارعة برئاسة محمد محمود خطابًا رسميًا، من اتحاد اللعبة برئاسة نيناد لالوفيتش، أشاد خلاله بتنظيم واستضافة مصر لبطولة إفريقيا والدورة التأهيلية لأولمبياد باريس والتي أقيمت على الصالة الدولية ببرج العرب بالإسكندرية مؤخرًا.

الاتحاد الدولي للمصارعة يشيد بتنظيم مصر لبطولة إفريقيا

قدم رئيس الاتحاد الدولي الشكر للاتحاد المصرى للمصارعة على تنظيم واستضافة البطولة الأفريقية والدورة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، مؤكدًا في خطابه أن الإسكندرية تعد واحدة من أهم المدن التى ترعى لعبة المصارعة في العالم.

وجاء نص الخطاب على النحو التالي: “أود، أولًا وقبل كل شيء، أن أعرب عن خالص امتناني للترحيب بي وبفريقي في الإسكندرية بمناسبة تصفيات الألعاب الأولمبية الأفريقية والأوقيانوسية، ولكرم ضيافتكم خلال إقامتنا”.

تابع الخطاب: “كما أغتنم الفرصة لأهنئك وجميع زملائك في الاتحاد المصري للمصارعة واللجنة المنظمة على المستوى الممتاز لتنظيم هذا الحدث المهم، لفريقنا الطبي والموظفين وجميع المتطوعين، وقبل كل شيء الرياضيين، الذين تفانوا في المنافسات، كل شيء على البساط في باريس سيكون بالتأكيد مصدر إلهام لأجيال المصارعة القادمة".

وأشار رئيس اتحاد اللعبة إلى إن الإسكندرية أثبتت أنها إحدى المدن المهمة لرياضة المصارعة من خلال إرسال رسالة قوية إلى جميع الرياضيين حول العالم مفادها أنه يمكنهم الاعتماد على احترافية الاتحاد المصري للمصارعة في المستقبل أيضًا.

وكان فراعنة المصارعة قد حجزوا حتى الآن 10 بطاقات إلى أولمبياد باريس منها 5 بطاقات في المصارعة الرومانية عن طريق كل من: مؤمن صبري في منافسات وزن 60 كجم ومحمود عبدالستار في منافسات وزن 77 كجم ومحمد متولي في منافسات وزن 87 كجم، ومحمد جبران في منافسات وزن 97 كجم، وبطاقة في المصارعة النسائية عن طريق اللاعبة ندى مدني.

بجانب 4 بطاقات في المصارعة الحرة عن طريق كل من: جمال عبدالناصر حنفي محمد في وزن 57 كيلو، عمرو حسين وزن 74 كيلو، مصطفى علي السيد جبر وزن 97 كيلو، وضياء الدين كمال جوده وزن 125 كيلو، ولا زالت هناك فرصة اخيرة للتأهل من خلال التصفيات العالمية في تركيا من 9 إلى 12 مايو.

وكان عبداللطيف منيع قد تاهل في منافسات وزن 130 كجم بعد فوزه ببرونزية بطولة العالم التي أقيمت في صربيا.