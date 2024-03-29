نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محرز يقود تشكيل الأهلي الرسمي أمام الاتفاق في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ماتياس يايسله المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي أهلي جدة، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة مضيفه الإتفاق، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويطمح فريق أهلي جدة بقيادة الألماني يايسله في تحقيق الفوز من أجل مواصلة الصراع على تعديل وضعية الفريق بجدول الترتيب.

وجاء تشكيل الأهلي المختار أمام الاتفاق على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبدالرحمن الصانبي

خط الدفاع: علي مجرشي - ميريح ديميرال - عبدالباسط هندي - سعد بالعبيد

خط الوسط: ريا محرز - علي الأسمري - زياد الجهني- ماكسيمان

وفي الهجوم: روبيرتو فيرمينو - فراس البريكان

ويحتل أهلي جدة المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 47 نقطة، بينما يحتل فريق الاتفاق المركز السادس برصيد 35 نقطة.