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أحمد جودة - القاهرة - علق أحمد نبيل كوكا لاعب النادي الأهلي، على تسجيل أولى أهدافه في مباراة اليوم والذي حصد به المارد الأحمر فوزه في مباراة الذهاب.

أول تعليق من كوكا عقب تسجيله هدف الفوز على سيمبا

وجاءت تصريحات كوكا عبر قناة الأهلي: "تسجيل هدف هو توفيق من عند الله، لكنه حدث استثنائي لأنه أول أهدافي مع الأهلي".

وتابع: "أشكر جمهور الأهلي على وقوفهم معنا في كل مكان، ويعرفون جيدا أن اللاعبين يبذلون أقصى جهد لإسعادهم ويستحقون ذلك".

تجربة الانضمام لمعسكر المنتخب مهمة

وأضاف: " بالنسبة للانضمام لمنتخب مصر في المعسكر الأخير كانت تجربة مهمة واكتسبت خبرات".

واختتم: "والحمد لله الفترة الماضية تسير على ما يرام بالنسبة لي".

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة الاياب والحسم وذلك الجمعة المقبلة في القاهرة.

وتقام المباراة بتاريخ الخامس من شهر إبريل وذلك في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادي عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية

