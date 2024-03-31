نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى محمد أساسي في تشكيل نانت لمواجهة نيس بالدوري الفرنسي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يستضيف نيس نظيره نانت الذي يلعب في صفوفه المصري مصطفى محمد بعد قليل على ملعب ستاد اليانز ريفييرا وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

يدخل نانت المباراة اليوم وهو يأمل في تحقيق الفوز واقتناص ثلاث نقاط ثمينة يستعيد بها ذاكرة الانتصارات التي قد تساعده في الخروج من كبوته، حيث يعاني نانت في مؤخرة ترتيب الدوري الفرنسي.

ويحتل نانت المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 25 نقطة بينما يحتل نيس المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 43 نقطة



تشكيل نانت أمام نيس في الدوري الفرنسي



في حراسة المرمى: البان لافونت.

خط الدفاع: كاستيليتو، كوزا، اميان، كوميرت، سيزوكو

خط الوسط: فلورنت مولت، دوجلاس أوجوستو، بيدرو تشيرفيلا.

خط الهجوم: مصطفي محمد، أبلين