نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كشاف دوت الخليج" أحمد بركات مساعد بدرجة دكتور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يمتاز القسم الثالث في الدوري المحلي ببريقه الخاص، فعلى الرغم من غياب التغطية الإعلامية الوافية، والإمكانات البسيطة أسوة بالدرجات الأعلى في المسابقة إلا أن هناك مواهب عديدة ظهرت فيه واستطاعت إثبات قدرتها سواء على مستوى اللاعبين والعناصر التحكيمية.

واستطاع أحمد بركات حكم منطقة بني سويف إثبات ذاته في منافسات قوية ومثيرة.

البداية

دخوله لمجال التحكيم كان عام 2016، بعمر 19 عاما لكن رغم السن الصغير الشغف كان كبيرا في هذا المجال، لتسير رحلته حتى الدرجة الأولى وتصنيف c3 في أول موسم له.

وبجانب التحكيم وصعوبته يعمل أحمد دكتور جامعي في كلية التربية الرياضية في بني سويف.

أبرز المباريات

وعلى الرغم من كونه أول موسم في المستوى الثالث لكن استطاع تقديم مباريات قوية لاقى فيها إشادة لجنته في منطقة بني سويف برئاسة حمدي سعد واللجنة الرئاسية كونه أحد العناصر الواعدة

وأدار مباريات متنوعة في القسم الثالث أبرزها طوخ وقليوب في المجموعة السادسة بطاقم كامل من بني سويف.

مباراة سوهاج والمراغة، ملوي والبداري، حلوان العام ومنشية ناصر، إضافة لمباريات الجمهورية وقطاع الناشئين.

ويبقى الحلم هو التواجد في تصنيف أعلى مستقبلا من أجل الوصول للدوري الممتاز وكتابة تاريخ مميز في مسيرته.

