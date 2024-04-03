نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلق مباراة فيورنتينا وأتالانتا في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع عريض من محبي كرة القدم الإيطالية عن معلق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيورنتينا أمام نظيره فريق أتالانتا مساء اليوم الأربعاء.

معلق مباراة فيورنتينا وأتالانتا في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا

ويواجه فريق أتالانتا نظيره فريق فيورنتينا مساء اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس إيطاليا على ملعب أرتيميو فرانتشي.

ويطلق الحكم صافرة انطلاق المباراة مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد فيورنتينا في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 43 نقطة، فيما يتواجد أتالانتا في المركز السادس برصيد 50 نقطة.

ومن المقرر أن يقوم المعلق عامر عبدالله بمهمة التعليق على مباراة فريق أتالانتا أمام نظيره فريق فيورنتينا مساء اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس إيطاليا.