نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريستيانو رونالدو في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري السعودي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستمر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، في تحقيق إنجازات جديدة خلال الموسم الحالي بعد تسجيله هاتريك في مباراة الطائي بالدوري السعودي للمحترفين.
ترتيب هدافي الدوري السعودي
يأتي ترتيب هدافي الدوري السعودي
1- كريستيانو رونالدو "النصر"، 26 هدفًا.
2- ألكسندر ميتروفيتش "الهلال"، 22 هدفًا.
3- عبد الرزاق حمد الله "الاتحاد"، 18 هدفًا.
4- أنديرسون تاليسكا "النصر"، 16 هدفًا.
5- جورج نكودو "ضمك"، 15 هدفًا.
6- فراس البريكان "الأهلي"، 14 هدفًا.
7- إيجالو "الوحدة"، 12 هدفًا.
8- سالم الدوسري "الهلال"، 12 هدفًا.
9- بيرنارد مينساه "الطائي"، 11 هدفًا.
10- هنري أونيكورو "الفيحاء، 10 أهداف.