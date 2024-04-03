كريستيانو رونالدو في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري السعودي

أحمد جودة - القاهرة - يستمر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، في تحقيق إنجازات جديدة خلال الموسم الحالي بعد تسجيله هاتريك في مباراة الطائي بالدوري السعودي للمحترفين.

محمد يوسف

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