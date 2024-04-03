الرياضة

كريستيانو رونالدو في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - يستمر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، في تحقيق إنجازات جديدة خلال الموسم الحالي بعد تسجيله هاتريك في مباراة الطائي بالدوري السعودي للمحترفين.

ترتيب هدافي الدوري السعودي

يأتي ترتيب هدافي الدوري السعودي

1- كريستيانو رونالدو "النصر"، 26 هدفًا.

2- ألكسندر ميتروفيتش "الهلال"، 22 هدفًا.

3- عبد الرزاق حمد الله "الاتحاد"، 18 هدفًا.

4- أنديرسون تاليسكا "النصر"، 16 هدفًا.

5- جورج نكودو "ضمك"، 15 هدفًا.

6- فراس البريكان ""، 14 هدفًا.

7- إيجالو "الوحدة"، 12 هدفًا.

8- سالم الدوسري "الهلال"، 12 هدفًا.

9- بيرنارد مينساه "الطائي"، 11 هدفًا.

10- هنري أونيكورو "الفيحاء، 10 أهداف.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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