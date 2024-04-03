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أحمد جودة - القاهرة - وجه الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي رسالة قوية بشأن منتقدي المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند.

رسالة نارية من جوارديولا بشأن منتقدي هالاند

ولم يتمكن النرويجي إيرلينج هالاند من التسجيل في مباراة مانشستر سيتي الماضية أمام فريق آرسنال في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي في الدوري الإنجليزي.

وأكد جوارديولا في تصريحات صحفية له عن هالاند:" سبب عدم خلق فرص كافية أمام أرسنال ليس من هالاند، نحتاج إلى حضور أكبر في الثلث الأخير، مع عدد أكبر من الأشخاص".

وتابع مدرب مانشستر سيتي:" لقد لعبنا مباراة استثنائية، لكننا افتقدنا المزيد من اللاعبين في الثلث الأخير، لكن إرلينج استثنائي".

ومن المنتظر أن يلتقي فريق مانشستر سيتي مع نظيره أستون فيلا مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والربع بتوقيت القاهرة في البريميرليج.

