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أحمد جودة - القاهرة - أنهى فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني الجدل بشأن التعاقد مع المدرب تشابي ألونسو المدير الفني لفريق بايرن ليفركوزن الألماني لتدريب الملكي في المستقبل.

بيريز ينهي الجدل بشأن التعاقد مع ألونسو في المستقبل

واستطاع تشابي ألونسو جذب الانتباه إليه خلال الموسم الحالي والذي قضاه مع نادي بايرن ليفركوزن في بطولة الدوري الألماني حيث يقترب من الفوز بهذا اللقب.

وبحسب الصحفي الموثوق فابريزو رومانو فإن فلورنتينو بيريز بيريز يحب تشابي ألونسو ويعتقد أن لديه كل شيء ليكون مدرب ريال مدريد مستقبلا في حالة رحيل أنشيلوتي.

وسلطت العديد من الأندية الأوروبية الكبرى مثل نادي بايرن ميونيخ الألماني ونادي ليفربول الإنجليزي الضوء حول رغبتها في التعاقد مع تشابي ألونسو.

وأكد المدرب الإسباني تشابي ألونسو في الفترة الأخيرة أنه سعيد بشكل كبير جدا بشأن تواجده مع نادي بايرن ليفركوزن وأنه لا يخطط للرحيل في المرحلة القادمة.

