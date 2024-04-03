نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة الإنجليزي يتهم كومباني بالسلوك غير اللائق في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، البلجيكي فينسنت كومباني، بسوء السلوك، بعد تعادل فريقه مع تشيلسي 2-2 على ملعب ستامفورد بريدج.

اندلع التوتر على أرض الملعب بعد أن احتسب دارين إنغلاند ركلة جزاء لصالح تشيلسي في الدقيقة 40 من عمر المباراة، بسبب خطأ أرتكبه مدافع بيرنلي لورينز أسينيون ضد ميخايلو مودريك.

وحصل أسينيون أيضًا على البطاقة الصفراء الثانية، مما أجبر بيرنلي على لعب الشوط الثاني، من عمر اللقاء الذي جرى ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعشرة لاعبين.



وتم طرد كومباني لاحتجاجه على قرار حكم اللقاء، قبل أن يعرب عن رأيه بأن حكام البطولة لم يكونوا جيدين بما فيه الكفاية طوال الموسم.

وقال مدرب بيرنلي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية بي أيه ميديا: "سأواصل قول ما أراه، أنا لا أخجل من ذلك، وقلت ذلك للحكام أنفسهم وللمسؤولين، التحكيم لم يكن جيدًا بما فيه الكفاية هذا الموسم".

وأضاف: "قلت ذلك بطريقة بناءة على ما أعتقد، متفهمًا أيضا حقيقة أن الأمر ليس سهلًا بالنسبة لهم، التدقيق هائل، والضغط أكبر من أي وقت مضى على المسؤولين".

وأوضح: "أعتقد أن إضافة تقنية حكم الفيديو المساع، والمزيد من الآراء، والمزيد من الحكام، لا يجعل من السهل عليهم القيام بعملهم".

واختتم: "ليس لدي أي مشاكل بشأن الغرامة، أريد فقط أن يكون الأمر على حق".