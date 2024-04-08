نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري المكسيكي.. تولوكا ينتزع الصدارة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

انتزع تولوكا صدارة جدول دوري (كلاوسورا) المكسيكي لكرة القدم في جولته الرابعة عشرة، بانتصاره 4-1 على أطلس، ليرتقي للصدارة على حساب أمريكا حامل اللقب، بينما يتصدر المهاجم الفنزويلي سالومون روندون، لاعب باتشوكا، صدارة الهدافين.

وتغلب تولوكا على أطلس، الذي ودع الأضواء بالفعل، بأهداف للأوروغواياني أندريس بيريرا والمكسيكيين أليكس فيجا وخيسوس أنجولو وإدجار لوبيز، في حين سجل للضيوف هدفهم الوحيد، اللاعب خوسيه لوزانو.



وبهذا تأهل تولوكا للمرحلة النهائية برصيد 29 نقطة، نفس نقاط أمريكا، الذي تعادل السبت 1-1 أمام سانتوس لاجونا بهدف للاعب أليخاندرو زينديخاس، بينما تعادل للاجونا ستيفان كاريو.



كما فاز كروز أزول 2-1 على مونتيري ليرتقي للمركز الثالث بـ28 نقطة، بأهداف لأورييل أنتونا (هدفان)، مقابل هدف لمونتيري سجله فيكتور لوبيز، علما بأن الأخير سيستقبل الأربعاء في إياب ربع نهائي كأس أبطال الكونكاكاف فريق إنتر ميامي الأمريكي ونجمه ليونيل ميسي، بطل العالم مع الأرجنتين.

ويحتل تولوكا، أمريكا، مونتيري وكروز أزول المراكز الأربعة الأولى، حيث يتفوق كروز أزول بفارق نقطة عن باتشوكا صاحب المركز الخامس، الذي فاز في نفس الجولة على تيجريس أونال 0-3.

سجل ثلاثية باتشوكا كل من روندون (الهدف الثامن) والكولومبي نيلسون ديوسا وخيسوس هرنانديز، ليؤكد أحقيته بالمنافسة على اللقب.