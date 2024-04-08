نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غيابات الاتحاد قبل مواجهة الوحدة في كأس السوبر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة السعودية مباراة الاتحاد والوحدة وذلك ضمن منافسات بطولة كأس السوبر السعودي في الموسم الحالي.



موعد مباراة الاتحاد والوحدة في كأس السوبر السعودي



من المقرر أن تقام مباراة الاتحاد والوحدة يوم الإثنين 8 إبريل 2024 على ملعب آل نهيان في الإمارات العربية المتحدة وذلك ضمن منافسات مباريات كأس السوبر السعودي في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات SSC Extra HD السعودية ومجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية بنقل أحداث المباراة.



ووفقًا لصحيفة الرياضية السعودية فإن الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي رافق البعثة التي اتجهت للإمارات ولكنه لم يتحدد موقفه من مواجهة الوحدة خاصة وأنه غائب عن المشاركة في الدوري بسبب عدم قيده بالقائمة.



وأوضحت الصحيفة السعودية أن الاتحاد يعتبر أكثر الأندية الغائب عنها لاعبيها في بطولة كأس السوبر السعودي، حيث يغيب عن صفوفه كلا من فيصل الغامدي وأحمد الغامدي وعوض الناشري وزكريا هوساوي ومروان الصحفي من أجل الانضمام إلى صفوف المنتخب السعودي تحت 23 عامًا وفابينو للإصابة.

