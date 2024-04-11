موعد مباراة ليفربول وأتلانتا في الدوري الأوروبي .. إليكم القنوات الناقلة

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رياض - احمد صلاح - يستضيف ليفربول نظيره أتلانتا الإيطالي مساء اليوم الخميس الموافق 11 أبريل 2024،هجريا ضمن منافسات ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي في نسخته الجديد 2023-2024 على أرضية ستاد آنفيلد.

ويشهد اليوم عقد العديد من مباريات هذا الدور من البطولة القارية بجوار مباراة ليفربول وأتلانتا، حيث سيتلقي ميلان الإيطالي مع روما في مباراة إيطالية فيما يلعب باير ليفركوزن مع وست هام يونايتد

موعد مباراة ليفربول وأتلانتا في الدوري الأوروبي

تبدأ مباراة ليفربول وأتلانتا في الدوري الأوروبي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والعاشرة مساءً المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأتلانتا في الدوري الأوروبي