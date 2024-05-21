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أحمد جودة - القاهرة - طالب الإعلامي محمد شبانة، مجلس إدارة نادي الزمالك بضرورة تكريم ياسين لبحيري لاعب فريق نهضة بركان المغربي بعدما منع نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق من السقوط على رأسه خلال اللقاء، مشيرًا إلى أن اللاعب المغربي أنقذ دونجا من إصابة عنيفة.

شبانة: أناشد رئيس الزمالك بتكريم لبحيري لاعب نهضة بركان بعدما أنقذ دونجا من إصابة قوية

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "دونجا وياسين لبحيري منافسين داخل الملعب وهناك أخلاق رياضية، بعيدًا عن مفاهيم المتعصبين، ولذلك أناشد حسين لبيب رئيس الزمالك بضرورة تكريم لبحيري، الذي كان مثالًا جيدًا للروح الرياضية، وكانت هذه اللقطة هي أبرز لقطات اللقاء، وأن تكون هذه اللقطة هي الصورة الأبرز لعام 2024".

وأضاف: "هذه اللقطة قد تنافس على جوائز عالمية، وياسين لبحيري فخر للشعب المغربي، وفخر للكرة العربية، وهذا التصرف الرائع كان محل إشادة كبيرة من الجماهير المصرية والمغربية بصفة خاصة والعربية بصفة عامة، بعيدًا عن التريندات وكلام المتعصبين".

وأكمل: "لقطة لبحيري مع دونجا، نالت اشادة كبيرة من الجماهير، والمنافسة والروح الرياضية دائما موجودة داخل الملعب، ونعود أصدقاء بعد نهاية المباريات".

وأتم: "أناشد حسين لبيب بضرورة ارسال تذكرة لـ ياسين لبحيري وتكريم اللاعب المغربي بسبب ما قام به تجاه دونجا، ورئيس الزمالك رجل رياضي يقدر الروح الرياضية جيدا".

