قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

نتائج مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

انتهت ليلة الأربعاء بمباراتين قويتين، في المباراة الأولى، خسر باريس سان جيرمان على أرضه أمام برشلونة بنتيجة 3-2، بينما تغلب أتلتيكو مدريد على بوروسيا دورتموند بنتيجة 2-1.

وفي المباراة التي جرت ليلة الثلاثاء، انتهت مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي بتعادل مثير بنتيجة 3-3 على ملعب "سانتياجو برنابيو". فيما تعادل آرسنال مع بايرن ميونخ بهدفين لمثلهما على ملعب "الإمارات".

قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب

أما بالنسبة للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في تلك المباريات، فقد تم تحديدهم كالتالي:

مارتن أوديجارد (آرسنال): قدّم أداءً متميزًا حيث بلغت دقة تمريراته 88%.

أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد): صنع هدفًا لفريقه في المباراة.

فيل فودين (مانشستر سيتي): سجل هدفًا مهمًا وأظهر دقة في تمريراته بنسبة 88%.

رافينها (برشلونة): سجل هدفين في فوز فريقه على باريس سان جيرمان.

تلك الأداء المميزة للمرشحين قد جعلتهم محط أنظار الجماهير والمتابعين، وتبقى الجولة القادمة في ربع النهائي لمعرفة من سيتألق ويبرز أكثر.