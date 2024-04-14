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أحمد جودة - القاهرة - تستأنف اليوم باقي مباريات الجولة الثاني والثلاثون من عمر الدوري الايطالي والذي يشهد مواجهات مثيرة وقوية.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 14- 4- 2024 في الدوري الإيطالي

وتنطلق اليوم خمس مواجهات من هذه الجولة أبرزها مواجهة الإنتر أمام كالياري، أودينيزي أمام روما.

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم من مسابقة الدوري الايطالي والذي جاءت كالاتي:

نابولي- فروسينوني

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثاني عشر والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت المملكة العربية السعودية

ساسولو -ميلان

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة الرابعة عصرا بتوقيت المملكة العربية السعودية

أودينيزي -روما

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة السابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية

انتر ميلان- كالياري

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمسابقة الدوري الإيطالي

تنقل مسابقة الدوري الايطالي عبر مجموعة قنوات ابو ظبي الرياضية الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.