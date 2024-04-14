نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يتعادل مع سيراميكا كيلوباترا 1/1 بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم التعادل الإيجابي مباراة المصري وسيراميكا كيلوباترا بهدف لكل من الفريقين بالمباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز.

سجل هدف المصري معتز زدام من هجمة قوية علي مرمي حارس سبراميكا لتسكن شباك الخصم في الدقيقة 55

احرز هدف سيراميكا كليوباترا احمد القرموطي في الدقيقة 86.



وبهذه النتيجة يحتل المصري المركز الثالث برصيد 28 نقطة بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز السادس برصيد 23 نقطة

وضم تشكيل المصري في مواجهة سيراميكا كيلوباترا كالتالي:

محمود جاد لحراسة المرمى، أحمد عيد ، باهر المحمدي ، عمرو موسى ، عمرو سعداوي لخط الظهر، محمود حمادة، معتز زدام كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، سمير فكري، غيلاس جناوي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد محمد الشامي.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمد شحاته، كريم العراقي، محمد دبش، محمد طارق، حسن علي، اسلام عطية، حسين فيصل، أمادو با، الناشئ أحمد فؤاد.

انطلقت صافرة مباراة المصري وسيراميكا في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة على ستاد الجيش ببرج العرب.

نقلت هذه المباراة على شبكة قنوات تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.



أدار هذه المباراة طاقم التحكيم المكون من محمود بسيوني حكمًا للساحة ومعه كل من هشام الدسوقي ومحمد عاطف الزناري كمساعدين، صبحي العمراوي حكمًا رابعًا، فيما تم إسناد مهمة حكم الفيديو إلى الحكم عمرو الشناوي بمعاونة من زميله محمد يوسف.

