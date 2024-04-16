نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل العين الإماراتي المتوقع ضد الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي نظيره الهلال السعودي مساء اليوم الثلاثاء 16-4-2024 على ملعب "هزاع بن زايد"، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة العين ضد الهلال في دوري أبطال آسيا

تنطلق صافرة البداية لمباراة العين والهلال اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، الرابعة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل العين المتوقع لمواجهة الهلال في دوري أبطال آسيا

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: إريك يورجينس دي مينيزيس، كوامي أوتون، خالد الهاشمي، عبدول كريم تراوري.

خط الوسط: بارك يونج وو، جوناتاس سانتوس، محمد البلوشي.

خط الهجوم: لابا كودجو، سفيان رحيمي، ماتياس بالاسيوس.

القنوات الناقلة لمباراة العين ضد الهلال في دوري أبطال آسيا

يمكنكم مشاهدة مباراة العين ضد الهلال، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تذاع أيضًا على قنوات أبوظبي الرياضية وبي إن سبورتس القطرية.