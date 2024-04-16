نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير تحكيمي يكشف رأيه في أداء إبراهيم نور الدين: نجم الأهلي يستحق الطرد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق، أنه لا يوجد قرارات تحكيمية مؤثرة على نتيجة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك أمس حيث أعطى إبراهيم نور الدين حكم اللقاء 8 من 10.

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز على حساب الأهلي، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تصريحات جمال الغندور

وقال جمال الغندور خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر آون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7: كان لا بد من إعطاء كريم نيدفيد لاعب فريق الاهلى الإنذار الثانى والطرد من اللقاء وأيضا سيف الدين الجزيرى إنذار فى التدخل مع محمد عبد المنعم.

وأشار: أزمة الكرات داخل الملعب مسئولية المنسق العام للمباراة وليس الحكم وهذة مهمته ويتسأل أين وجود المنسق العام للمباراة أمس.