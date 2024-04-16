نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل...العقوبات المنتظرة على الزمالك بسبب لقاء القمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنتظر رابطة الأندية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، تقرير مراقب مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الأهلي، لحسم توقيع عقوبات على النادي الأبيض، بعد إخفاء إداري الزمالك الكرات خلال مباراة الأهلي.

وقد علم، أن رابطة الأندية سوف توقع عقوبات على نادي الزمالك، حال إدانة مراقب المباراة للفريق الأبيض في تقريره بسبب إخفاء إداري النادي الكرات، خلال مباراة الأهلي بعدما تقدم الفريق بهدفين مُقابل هدف من أجل إضاعة الوقت.

وفاز الزمالك على الأهلي بهدفين مُقابل هدف، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

فديو اخفاء الكرات خلال المبارة: