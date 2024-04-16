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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - "غرامات وايقافات".. تعرف على عقوبات مباراة الأهلي والزمالك في القمة 127 بالدوري

عاجل - "غرامات وايقافات".. تعرف على عقوبات مباراة الأهلي والزمالك في القمة 127 بالدوري، أشعلت مباراة القمة 127 مساء أمس الاثنين مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، لما حدث بهما من أعمال مخالفة.

وارتفعت محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد نهاية القمة، عن العقوبات التي يتم توقيعها على نادي الزمالك بشأن الأحداث التي تمت قبل نهاية المباراة.

عاجل - "غرامات وايقافات".. تعرف على عقوبات مباراة الأهلي والزمالك في القمة 127 بالدوري

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وفي هذا السياق، يحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن العقوبات التي وقعت على المباراة، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

عقوبات مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة منذ قليل بيان عقوبات الجولات المؤجلة من الجولة الثامنة حتى الجولة العاشرة، من بطولة الدوري المصري الممتاز، بناءً على قائمة عقوبات ولائحة المسابقات لموسم 2023-2024.

وجاءت عقوبات مباراة الأهلي والزمالك كالتالي:-

توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 50 ألف جنيه وذلك لسحب واخفاء الكرات من الملعب اثناء المباراة بغرض إضاعة الوقت.

إيقاف عمرو أبو العز مدير إداري نادي الزمالك لمدة مبارتين وذلك بسبب سحب واخفاء الكرات من الملعب اثناء المباراة.

عدم مصاحبة مصطفى حسين "ميلا" عامل فريق الزمالك في المباريات لمدة أربعة مباريات لتعمده سحب واخفاء الكرات من الملعب اثناء المباراة بغرض إضاعة الوقت.

وفي سياق متصل، تم الإعلان عن عقوبات مباراة المصري ومودرن فيوتشر في الجولة الثامنة، وجاءت كالتالي:-

إيقاف حسين سيد حسين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري مباراة واحدة، بسبب حصوله على الطرد نتيجة حصوله على بطاقتين في المباراة.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز ضد غريمه التقليدي الأهلي بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة العاشرة المؤجلة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

كان يحتضن ملعب ستاد القاهرة الدولي المباراة بين الفريقين، حيث انطلقت صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ليحقق الابيض فوز غايب في الدور الأول على الأحمر منذ عام 2003.