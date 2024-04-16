نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رئيس فرنسا يوجه رسالة إلى ريال مدريد بسبب موقف كيليان مبابي من الأولمبياد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، رسالة هامة إلى نادي ريال مدريد الإسباني، بسبب نجم الديوك كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

ارتبط اسم كيليان مبابي بالانضمام إلى فريق ريال مدريد في صيف 2024، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وفقًا لما أكدته التقارير الصحفية.

رسالة هامة من رئيس فرنسا لريال مدريد

وقال ماكرون في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "After Foot" الفرنسي: "سنبذل أقصى جهد ممكن كي ندخل الأولمبياد بفريق تنافسي، ولدي ثقة في الأندية الفرنسية والأوروبية أنها ستتفهم رغبتنا".

وأكد في حديثه أنه يوجه الرسالة إلى نادي ريال مدريد ورئيسه حيث قال: "نعم، أنا كنت أشير للأندية الأوروبية".

فيما أضاف أنه لم يتحدث مع كيليان مبابي حول المشاركة الأولمبية، وتابع: "أتمنى من ناديه على وجه الخصوص أن يسمح له بالمشاركة معنا في البطولة، وكذلك الأندية الأخرى أيضا".

يلعب منتخب فرنسا في المجموعة الأولى لمنافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024 مع كلا من نيوزيلندا وأمريكا والمتأهل من الملحق الأفريقي الآسيوي.

