أحمد جودة - القاهرة - تعادل مثير لغزل المحلة وحرس الحدود في دوري المحترفين

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة الجولة السابعة لدوري المحترفين والتي جمعت حرس الحدود بضيفه غزل المحلة، في المواجهة التي جمعت الفريقين باستاد المكس بالإسكندرية.

جاءت البداية ساخنة من جانب أصحاب الأرض والذي نجح في التقدم مبكرًا وتحديدًا في الدقيقة الثالثة بهدف أول من تسديدة قوية من اللاعب "محمد أبو جودة" خدعت حارس المحلة "محمود الحضري" وسكنت شباكه، واستطاع غزل المحلة إدراك التعادل في الدقيقة الخامسة والعشرون من ضربة جزاء احتسبت نتيجة عرقلة مدافع حرس الحدود لأحمد رفعت "ريڤو" تصدى لها ببراعة "محمد جابر" لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

الشوط الثاني أنحصر اللعب في وسط الملعب ولم تشكل أي من هجمات الفريقين أدني خطورة على مرمى المنافس وجاءت المحاولات الهجومية قليلة من كلا الفريقين في ظل تفوق الدفاعات في التصدي للهجمات وكاد حرس الحدود أن يحرز هدف التقدم الثاني من تسديدة "حامد الجابري" تصدى لها "محمود الحضري" وحول الكرة لركنية قبل أن ينقذ "كريم عماد" حارس مرمى الحدود مرماه من فرصة مؤكدة للمحلة من تسديدة قريبة المدى من البديل "تشارلز باسي"، ومرت الدقائق تباعًا دون أي جديد، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق

ويقتسم الفريقان نقاط المباراة ليرتفع رصيد حرس الحدود إلى (44) نقطة في المركز الخامس، فيما رفع غزل المحلة رصيده إلى (45) نقطة في المركز الثاني.