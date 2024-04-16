نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عودة المحترفين.. بتروجيت تقتنص بطاقة الصعود الأولى وغزل المحلة تقترب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت اليوم مباريات الجولة السادسة من مسابقة دوري المحترفين، وذلك في مجموعة حسم الصعود لدوري الأضواء بعد توقف دام لمدة 40 يوما والتي شملت فترة رمضان المبارك وعيد الفطر.

وشهدت المسابقة نتائج مثيرة أبرزها فوز بتروجيت على حساب راية وتعادل غزل المحلة أمام حرس الحدود لتكون المنافسة مشتعلة قبل 3 جولات من النهاية.

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي نتائج مباريات اليوم من دوري المحترفين والتي جاءت كالاتي:-

بتروجيت وراية

استطاع بتروجيت الفوز على راية بثلاثية نظيفة والذي ضمن بها عودة لدوري المحترفين بعد غياب لمدة 5 مواسم.

غزل المحلة وحرس الحدود

وحكم التعادل السلبي بهدف لمثله مباراة غزل المحلة أمام حرس الحدود لتظل البطاقة الثانية المؤهلة للدوري الممتاز مشتعلة حتى الجولة القادمة.

لافيينا- السكة الحديد

وفي مباراة شهدت التوقف والاعتراضات تعادل لافيينا والسكة الحديد بنتيجة هدفين لمثلهم في مباراة معقدة في منافسة الصعود.

طنطا- وادي دجلة

وتعادل الفريقين بهدف لمثله في مباراة هادئة رغم محاولة الفريقين العودة للمربع الذهبي.

القناة- بروكسي

وكانت مباراة القناة وبروكسي شهدت الفوز الثاني بنتيجة هدفين نظيفين.

