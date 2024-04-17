نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية| الصن: مانشستر يونايتد يستهدف ضم "صخرة" نيس.. فوتبول إنسايدر: أرسنال يسعى لضم دوجلاس لويز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الأربعاء الموافق 17-04-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

من المتوقع أن يجدد أرسنال اهتمامه بلاعب خط وسط أستون فيلا البرازيلي دوجلاس لويز البالغ من العمر 25 عامًا هذا الصيف. (فوتبول إنسايدر)

حدد فولهام لاعب تشيلسي تريفوه تشالوبا، 24 عامًا، كبديل محتمل لزميله قلب الدفاع الإنجليزي توسين أدارابيويو، 26 عامًا، والذي من المتوقع أن يغادر عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم. (ميرور)

مانشستر يونايتد يسعى لضم مدافع نيس

حول مانشستر يونايتد اهتمامه إلى مدافع نيس الفرنسي جان كلير توديبو البالغ من العمر 24 عامًا بعد أن تم تأجيله بسبب سعر قلب دفاع إيفرتون الإنجليزي جاراد برانثويت البالغ من العمر 21 عامًا. (الصن)

سيكون الجناح الإنجليزي جادون سانشو، 24 عامًا، منفتحًا على استئناف مسيرته مع مانشستر يونايتد والعودة إلى النادي إذا غادر المدرب إريك تين هاج. (ميرور)

يريد يونايتد بيع الجناح البرازيلي أنتوني البالغ من العمر 24 عامًا هذا الصيف. (رودي جاليتي)

وضع باير ليفركوزن سعرًا قدره 150 مليون يورو (128 مليون جنيه إسترليني) للتعاقد مع لاعب خط الوسط المهاجم الألماني البالغ من العمر 20 عامًا فلوريان فيرتز وسط اهتمام برشلونة وريال مدريد. (راديو ماركا)

توتنهام يرغب في استمرار فيرنر

يأمل توتنهام في تمديد إعارة جناح ألمانيا وجناح آر بي لايبزيج تيمو فيرنر، 28 عامًا، بدلًا من تفعيل بند خيار الشراء في الصفقة الحالية. (هيتك)

يهتم أرسنال وليفربول بمدافع الإكوادور ويليان باتشو، 22 عامًا، الذي يلعب لفريق أينتراخت فرانكفورت. (فلوريان بليتنبرغ)

سيجعل أرسنال المهاجم الإنجليزي إدي نكيتياه، 24 عامًا، متاحًا للانتقال هذا الصيف لكنه سيطلب 40 مليون جنيه إسترليني. (هيتك)

يفكر توتنهام في ضم شاختار دونيتسك ولاعب خط الوسط الأوكراني جيورجي سوداكوف، 21 عامًا. (Caught Offside)

سيستمع توتنهام إلى العروض الخاصة بالجناح الإسباني برايان جيل البالغ من العمر 23 عامًا في الصيف. (فوتبول إنسايدر)

نيوكاسل يسعى لضم صفقة من الدوري الإنجليزي

جدد نيوكاسل اهتمامه بلاعب خط وسط نوتنغهام فورست الإنجليزي مورغان جيبس وايت، 24 عامًا. (Football Insider)

من المقرر أن يقوم ليفربول بتعيين ديفيد وودفاين كمساعد للمدير الرياضي لريتشارد هيوز، حيث يعود إلى أنفيلد بعد أقل من عام من مغادرة النادي. (ليفربول إيكو)

سيبدأ مانشستر يونايتد محادثات مع لاعب خط الوسط الإنجليزي كوبي ماينو البالغ من العمر 18 عامًا بشأن عقد جديد هذا الصيف. (الصن)