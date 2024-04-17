نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بصاروخية من يسري وحيد.. طلائع الجيش يفوز على البنك الأهلي بهدف نظيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



انتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريق طلائع الجيش ضد نظيره البنك الأهلي، بفوز الأول بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ستاد القاهرة الدولي.

واختتمت أحداث الشوط الأول دون أهداف، وذلك بإستحواذ وسيطرة من قبل فريق البنك الأهلي على أرضية الملعب ولكن لم يخالف اي من الفريقين الحظ وانتهت بالتعادل السلبي، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ولكن تحولت المباراة في الشوط الثاني ونجح لاعب طلائع الجيش يسري وحيد من تسجيل هدف صاروخي سكن شباك البنك الأهلي في الدقيقة ال 74، وتنتهي المباراة بفوز طلائع الجيش بهدف نظيف.

وبهذه النتيجة يتواجد فريق طلائع الجيش في المركز السابع برصيد 24 نقطة، كما يتواجد فريق البنك الاهلي في المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة.