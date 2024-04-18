نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعتراض ثلاثي على تأجيل مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اشتعلت أزمة قوية في الشارع الرياضي السعودي على خلفية قرار تأجيل مباراة الهلال والأهلي في بطولة دوري روشن.

حيث أبدى ثلاثي الدوري السعودي للمحترفين، الأهلي والنصر والاتحاد، رفضهم لقرار الرابطة بتأجيل مباراة الهلال أمام الراقي، في إطار منافسات دوري روشن.

وأصدرت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قرارًا بتأجيل مباراة الهلال ضد الأهلي، في الجولة 28، إلى يوم 6 مايو بدلًا من 19 أبريل الجاري.

يأتي ذلك بسبب تأجيل مباراة الهلال السعودي ضد العين الإماراتي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، لمدة 24 ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية في الإمارات.

والتقى الهلال نظيره العين أمس الأربعاء، وانتهت المباراة بفوز الفريق الإماراتي برباعية مقابل هدفين، والتي أقيمت على أرضية ملعب استاد هزاع بن زايد.

وأصدرت الأندية الثلاثة بيانات رسمية للاعتراض على القرار، بدأها الأهلي طرف المباراة، ثم الاتحاد ثم النصر.

بيان الأهلي

بناءً على قرار إدارة المسابقات برابطة دوري روشن السعودي المتضمن تأجيل لقاء الأهلي والهلال ضمن الجولة الـ28 من مسابقة دوري روشن السعودي، نؤكد رفضنا التام للقرار.

مبدين استغرابنا من تأجيل اللقاء إلى يوم الاثنين الموافق 6 مايو القادم، رغم رفضنا للتأجيل بشكل عام وتمسكنا بإقامة المباراة في موعدها المحدد مسبقًا، ونعتبر هذا القرار فرديًا ولم يكن لنا أي رأي فيه بصفة رسمية.

وأن التأجيل لهذا التاريخ لا يحفظ عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص بين الأندية المشاركة في الدوري ويعد خروجًا عن روح اللعب النظيف والشفافية في رياضة كرة القدم.

ونؤكد أن قرار إدارة المسابقات تعسفي ونطلب تطبيق القانون على الجميع بمنح كل ناد يوفي راحة على الأقل وهو ما يعني تأجيل مباراة الأهلي والهلال إلى يوم 20 أبريل الجاري بجدة بدلًا من يوم 6 مايو القادم.

ويكون بذلك متماشيًا وفقًا للمادة التاسعة فقرة 4 من اللائحة التنظيمية المسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين التي جاء فيها: أن تلتزم إدارة المسابقات بمنح كل ناد يوفي راحة على الأقل في المباريات التي تسبق أو تلي مشاركاته في أي مسابقات رسمية أخرى محلية أو خارجية.

بيان الاتحاد

إشارة إلى قرار إدارة المسابقات في رابطة الدوري بتأجيل لقاء ناديي الأهلي والهلال الذي كان من المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل الموافق 19 أبريل 2024م ضمن مباريات الجولة 28 من دوري روشن السعودي للمحترفين، إلى يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2024م.

حيث إن هذا القرار يتعارض مع مبدأ عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص، وما قد يترتب على ذلك في تحديد جدول ترتيب الدوري وتحديد الأندية المشاركة في المسابقات المختلفة.

والجدير بالذكر بأن نادي الاتحاد سبق وأن طلب من إدارة المسابقات تأجيل مباراته الدورية خارج أرضه مع نادي ضمك قبل كأس العالم للأندية، حيث لعب الفريق خمس مباريات خلال أسبوعين جميعها خارج مدينة جدة بالرغم من موافقة نادي ضمك إلا أن طلب نادي الاتحاد قوبل بالرفض بحجة عدم توفر وقت في الروزنامة.

وعليه فإن نادي الاتحاد يحث إدارة المسابقات برابطة دوري المحترفين على الحرص على التنافس العادل بين الأندية المشاركة والالتزام بلائحة المسابقة فيما يتعلق بتأجيل وإعادة جدولة المباريات ضمن الضوابط المقرة مسبقًا ضمن اللائحة مع وضع معايير واضحة وشفافة للأندية والجماهير كافة بآلية تأجيل المباريات.

بيان النصر

بعثت إدارة نادي النصر اليوم خطابا رسميًا لرابطة الدوري السعودي للمحترفين تطلب فيه التزام الرابطة بمواقفها السابقة طوال الموسم فيما يخص طلبات تأجيل المباريات، وتؤكد فيه على أنه قد تم في وقت سابق رفض طلب النصر بتأجيل مباراة الفريق الأول امام أشقائنا نادي الاتفاق والتي أقيمت بتاريخ 14 أغسطس في الدمام وسبقها لقاء الفريق في مهمة خارجية غالية يمثل فيها الوطن على نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال بتاريخ 12 أغسطس في الطائف، متحججين باعتماد روزنامة الموسم الرياضي واتفاقيات النقل التلفزيوني مع العديد من القنوات العالمية والتي اضطر معها الفريق لإراحة عدد من لاعبيه ومشاركة آخرين دون جاهزية بعد مباراة نهائية امتدت لأكثر من 120 دقيقة، مما ساهم في خسارة 3 نقاط مهمة مع بداية سباق الدوري.

ورغم أن الرفض حينها كان يخالف البند 4 من المادة التاسعة من اللائحة التنظيمية لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين والتي نصت على ” تلتزم إدارة المسابقات بمنح كل نادٍ يومين راحة على الأقل في المباريات التي تسبق أو تلي مشاركاته في أي مسابقات رسمية أخرى محلية أو خارجية”، إلا أن نادي النصر حينها قرر احترام القرار وعدم التصعيد ظنًا منا أن التعامل مع جميع الأندية سيكون بالمثل طوال الموسم.

مشددين على أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين يقع على رأس مسؤولياتها الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص وعدالة المنافسة بين كل الأندية السعودية.

و أخيرًا نذكر الأعزاء في الرابطة بردهم على نادي النصر ليلة المباراة النهائية لكأس الملك سلمان للأندية الأبطال والذي جاء فيه: ”وحرصًا من الرابطة على الالتزام بالمواعيد المعتمدة في روزنامة الموسم الرياضي وتحقيق الأهداف المرجوة من استراتيجية الرابطة، فإنه يتعذر الموافقة على طلبكم. وعليه، فإن المباراة ستقام في موعدها المحدد مسبقا”، مما يثير استغرابنا الشديد لتغير موقف الرابطة الآن