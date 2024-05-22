نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل..التعليق الأول من عباس أبو الحسن على دهسه لإمرآتان بسيارته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الفنان عباس أبو الحسن، على حادث دهسه لسيدتين مساء أمس أمام مول شهير، من خلال نشر بيان صحفي عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”.

قائلًا: " وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا". فإن الحذر لا ينجي من قدر، وإنما هي أقدار مرتبة. تعرضت أمس لحادث جلل، شطر روحي نصفين، ورغم الحزن والأسى المروع الذي يشملني، إلا أن قناعتي والتزام تدفعني إلى توضيح ملابسات هذا الحادث المفزع:

عباس أبو الحسن يكشف ملابسات حادث دهسه لسيدتين

في نحو الساعة الثالثة والنصف- عصرًا - وهو توقيت ازدحام والذي من شأنه أن يبطئ سرعة قافلة السيارات من حولي - وأثناء قيادتي لسيارتي في الحارة الثانية من اليسار، على طريق زايد امتداد محور ٢٦ يوليو السريع ذو ال ٦ حارات، قادما من ميدان چهينة في اتجاه طريق مصر اسكندرية الصحراوي، عائدا إلى منزلي وعلى يساري بالاتجاه المقابل يقع اركان بلازا، وبينما كانت السيارة في الحارة الأولى على اليسار والملاصقة لي تسبقني بمسافة نصف سيارة، فقد حجب ا رؤيتي تماما لما هو أمامها مباشرة، فإذ بي وفي بغتة من حيث لا اري، تقفز سيدتان من امام السيارة التي على يساري ليصبحا وفي لمح البصر أمام سيارتي تماما - مما جعل امكانية لمحهما قبل تللك اللحظة مستحيلا تماما، ( كون السيارة الاولى على يساري كانت تحجب رؤيتهما تماما عني ).

تقفز السيدتان ركضًا سعيًا لإقتناص فرصة لعبور الطريق من نقطة ليس بها عبور مشاة أو حتى مطب اصطناعي لتهدئة السرعة - وقد اتضح لي لاحقا ان تلك السيدتين المترجلتان قد عبرتا الاتجاه المعاكس من ناحية أركان بلازا، ثم اندفعتا هرعا من الرصيف الفاصل بين الاتجاهين لعبور نهر الطريق السريع الذي كنت عليه للوصول إلى الضفة، وحين كادت السيارة التي تسبقني على يساري ان تصدمهما، فما كان منهما سبيلا إلى النجاة إلى ان تقفزا إلى الأمام تفاديا لها، فأصبحا في حارتي ومن القرب من مقدمة سيارتي بحيث لم تسعفني الفرامل في كبح زمام مركبتي، فإصطدمت بهما.

توقفت في الحال، وطرت خارج السيارة لإنقاذهما، وبمساعدة المارة دفعنا سيارتي بكل ما اوتينا من قوة ونجحنا في قلبها على جانبها، وكان ثقل السيارة مهولا، إلا أنني استقتلت أنا والمارة ونجحنا، وأخرجنا السيدة من أسفل السيارة، واستنجدنا بالإسعاف وحضر ونقل المصابتين إلي مستشفى زايد التخصصي الحكومي.

ونتيجة لحمل السيارة يفوق قدرات جسدي، فقد تمزق وتر "أكيلس" في الحال وسقطت ارضًا وعجزت عن السير، إلا انني قد إمتثلت تماما للإجراءات القانونية المتبعة، فتقتادني أجهزة الشرطة في حراستها إلى قسم زايد ١ اولا ثمً تصطحبني بعدها على كرسي متحرك إلى مستشفيين حكوميين لعمل اشعة مقطعية على الوتر، واتضح ان الجهازين معطلان، فتوجها بي إلى مركز النيل للأشعة وتم عمل الاشعة. لم تنتظر الشرطة تقرير الاستشاري، وعادوا بي إلى مركز الشرطة وتم استجوابي وأخذ كامل أقوالي واحتجاز سيارتي لفحصها فنيا بواسطة خبير من ادارة المركبات، وعند منتصف الليل تم إحالتي إلى النيابة المسائية والتحقيق معي ثم العودة مرة أخرى إلى قسم الشرطة لدفع الكفالة، حدث كل ذلك وانا أما على كرسي متحرك أو استند على عكازين.

عباس أبو الحسن حرصت على نقل السيدتان إلى المستشفى

أثناء ذلك حرصت على التكفل بنقل السيدتان المصابتان إصابات جسيمة إلى العناية المركزة بمستشفى استثماري خاص تحت إشراف طبي لمنحهما أكبر عناية طبية ممكنة، متحملا جميع النفقات، وهذا ليس فضلا مني اطلاقًا.

كما طلبنا من النيابة العامة التفضل باصدار الأمر بتفريغ كافة الكاميرات الموجودة حول مكان الواقعة للوقوف على حقيقة ماحدث، حيث انني لم اكن أتجاوز السرعة المقررة وكان الطريق في مستهل الذروة ومليئًا بالسيارات. كما ان نقطة عبورهما ليست مخصصة لعبور المشاة وهو طريقا سريعا رئيسيا وشريان المرور الاساسي للسيارات في زايد. منذ ساعات قليلة خرج التقرير الطبي المصاحب للأشعة يؤكد قطع وتر أكيليس ( مرفق ) مما بستوجب سرعة القيام بعملية جراحية دقيقة لترميم الوتر يوم الخميس المقبل مع الدكتور أحمد الشرقاوي أخصائي جراحة العظام.

وأخيرا ليس من شيمي التنصل من المسؤولية القانونية، وأنا اترك مصيري لحكم القضاء راضيًا، وبينما انا واثقا اني لم أتجاوز القانون ولم يكن بوسعي تفادي الحادث، فأنا أشك تماما اني سأستطيع تجاوز العبء النفسي والحزن العميق لما حدث لهما. أما المسؤلية المعنوية والانسانية والأخلاقية، فضميري يحتم علي أن أعتني وأرعى هاتان السيدتين إلى ماشاءالله.كما أتضرع إلى الجميع بالدعاء إلى الله أن يثبتهما على الحياة وعلى شفاهما الكامل ليس للإنسان إلا ما قضى الله وقدر، وليس لمخلوق تدبير بل الله المدبر. " وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك المروة والوفاء".

إخلاء سبيل الفنان عباس أبو الحسن بكفالة مالية

والجدير بالذكر أنه قد ألقت قوات الأمن بمحافظة الجيزة القبض على الفنان عباس أبو الحسن، بعد تسببه في إصابة سيدتين عقب دهسهما أسفل عجلات سيارته في الشيخ زايد، ولكن قد تم إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنية.