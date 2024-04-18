أسامة عرابي: اعتذرت عن التواجد فى الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن لأسباب شخصية

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أحمد جودة - القاهرة - كشف أسامة عرابي نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق أنه قام بالإعتذار عن التواجد في الجهاز الفي لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن لأسباب شخصية رغم الحديث مع التؤام والإجتماع معهم.

أسامة عرابي: اعتذرت عن التواجد فى الجهاز الفنى لمنتخب مصر

وأوضح أسامة عرابى خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر آون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 قائلا " هناك بعض الأشخاص عاتبنى على رفض التواجد فى الجهاز المعاون لمنتخب مصر وعلى رأسهم حسام البدرى المدير الفنى الأسبق للفراعنة ".

وأشار أسامة عرابى قائلا " الأسباب التى جعلتنى أرفض التواجد هو عملى الخاص والتحليل فى أحد القنوات ".

وتابع أسامة عرابى قائلا " حسام حسن مستمر على نهج محمود الجوهرى المدرب التاريخى لمنتخب مصر بسبب العمل معه على مدار سنوات عديدة ".