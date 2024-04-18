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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن سيلتا فيغو، اليوم الخميس، تجديد عقد مدربه كلاوديو خيرالديز حتى 30 يونيو 2025.

كان خيرالديز تولى الإدارة الفنية للفريق في 12 مارس الماضي عقب إقالة رافا بينيتيز.

واستهل المدرب الشاب (36 عامًا) قيادته لسيلتا فيغو بانتصار أمام إشبيلية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

حتى 2025.. سيلتا فيجو يمدد عقد مدربه



وفي المباراة التالية تعادل دون أهداف أمام رايو فايكانو، بينما تجرع أول هزيمة له مع الفريق الجمعة الماضي على يد ريال بيتيس.

ومع تبقي سبع جولات على انتهاء "الليغا"، يحتل سليتا فيغو المركز 17 في ترتيب المسابقة برصيد 28 نقطة، متقدمًا بثلاث نقاط فقط على قادش الذي يتصدر منطقة الهبوط.