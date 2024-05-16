نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسالة مهمة من البليهي قبل مواجهة النصر بديربي دوري روشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه علي البليهي مدافع الهلال السعودي، رسالة مهمة قبل ديربي الدوري السعودي والذي يجمع بين الهلال والنصر السعودي.

وجاءت رسالة البليهي للجماهير في فيديو نشره الحساب الرسمي للهلال، عبر موقع "إكس"، قال خلاله: "اللعب ما له وقت.. اللعب أسلوب حياة.. متحمسون نشوفكم في الديربي".



موعد مباراة النصر والهلال في دوري روشن

وتقام المباراة الجمعة المقبلة الموافق 17 مايو في التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة وقطر، وفي العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ترتيب الفريقين في دوري روشن

يحتل نادي الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي بعد حسم اللقب، وفي حوزته 89 نقطة من 31 مباراة حقق فيهم الفوز في 29 وتعادل في مباراتين ودون هزيمة.

أمًا النصر فاحتل وصافة الترتيب برصيد 77 نقطة من 31 مباراة وحقق الفوز في 25 مباراة وتعادل في مباراتين وهزم في 4 مباريات.