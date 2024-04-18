نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي يتأخر أمام زد بهدفين في الشوط الأول.. شاهد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق الكرة الأول بنادي زد، في تحقيق الفوز خلال شوط اللقاء الأول والذي يجمعه مع مستضيفه فريق الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة 18 من بطولة الدوري العام، بهدفين مقابل لا شيء.

زد يتفوق على الإسماعيلي 2-0

تمكن فريق زد، من تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 19 من عمر اللقاء، عن طريق أحمد الصغيري.

وجاء الهدف من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، بعد أن قام مدافع الدراويش بتشتيتها خارج المنطقة.

وسجل عبد الرحمن البانوبي الهدف الثاني بطريقة رائعة عند الدقيقة 44 من زمن المباراة، بعد تمريرة ساحرة من مصطفى سعد ميسي.

ويعاني الإسماعيلي خلال شوط اللقاء الأول أمام نظيره زد اف سي، بسبب سوء التنظيم وعدم قدرته على الخروج بالكرة بشكل صحيح، كما إنه غير قادر على تحقيق أي خطورة على مرمى فريق زد.

وكان الإسماعيلي قد اضطر لإشراك عماد حمدي بدلًا من محمد عمار بعد تعرضه للإصابة خلال عملية الإحماء قبل المباراة بدقائق.