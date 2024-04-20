حسام عبدالمجيد يتحدث عن لقاء الزمالك ودريمز الغاني

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أكرم عبدالمجيد، نجم الزمالك السابق، أن الفوز على الأهلي منح الفريق الأبيض دفعة قوية قبل مواجهة دريمز الغاني بـ نصف نهائي الكونفدرالية.

حسام عبدالمجيد: الفوز على الأهلي يمثل دفعة معنوية قبل مواجهة دريمز

وقال عبدالمجيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة الزمالك: "الأهم في الوقت الحالي هو أن البرتغالي جوزيه جوميز بدأ يتعرف بشكل كبير على إمكانيات جميع اللاعبين ومعرفة أوراقه بشكل جيد".

وأضاف: "الزمالك أصبح يملك خيارات عديدة خاصة في وسط الملعب من خلال لاعبين مميزين يمتلكون مهارات ولكن سنفتقد للثنائي ناصر ماهر وعبدالله السعيد في الكونفدرالية".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له في السادسة مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.