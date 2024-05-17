نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 10 صفقات عالمية مجانية تًشعل الميركاتو الصيفي.. أبرزهم مبابي ومودريتش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتهي عقود العديد من نجوم الكرة العالمية مع أنديتهم بنهاية الموسم الحالي 2023 – 2024، مما يجعلهم متاحين بشكل مجاني خلال سوق الانتقالات الصيفية مما يشعل الصراع بين الأندية الأوروبية للحصول على خدماتهم بالموسم المقبل.

ومن بين النجوم الذي تنتهي عقودهم هذا الصيف، اخترنا أبرز 10 لاعبين "سوبر ستار" متاحين بالمجان الصيف المقبل، سيمثلون إضافة قوية لأي ناد يقرر التعاقد معهم:

-كيليان مبابي

يأتي على رأس قائمة اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي الفرنسي كيليان مبابي والذي استقر على مغادرة ناديه باريس سان جيرمان، ويرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد.

-دي خيا

الحارس الإسباني ديفيد دي خيا سيكون متاح بشكل مجاني في الميركاتو الصيفي المقبل حيث لم يرتبط اللاعب بأي نادٍ حتى الآن، منذ رحيله عن مانشستر يونايتد في الصيف الماضي رغم تلقيه العديد من العروض من أندية أوروبية وسعودية وأمريكية.

- رافائيل فاران

المدافع الفرنسي فاران سيكون متاحًا بشكل مجاني في الميركاتو الصيفي المقبل بعد قرار رحيله بشكل رسمي عن نادي مانشستر يونايتد نهاية الموسم الحالي، حيث ارتبط اللاعب بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين.

- أدريان رابيو

ينتهي عقد نجم يوفنتوس الإيطالي أدريان رابيو بشكل رسمي نهاية الموسم الحالي وسيكون من حق اللاعب الانتقال إلى أي ناد مجانًا في الموسم المقبل ما لم يجدد عقده مع اليوفي.

- توني كروس

اللاعب الألماني توني كروس نجم وسط نادي ريال مدريد ينتهي عقده مع النادي الملكي في نهاية الموسم الحالي، ولم يحسم موقفه النهائي من تجديد عقده مع المرينجي.

- لوكا مودريتش

تضم قائمة اللاعبين الذين سيكونوا متاحين بشكل مجاني هذا الصيف اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد والذي ينتهي عقده مع الملكي بنهاية الموسم ولم يحسم موقفه من التجديد مع المرينجي وإن كان هناك أنباء ربطته بالانتقال إلى الدوري السعودي.

كروس ومودريتش

- أنتوني مارسيال

بات مهاجم نادي مانشستر يونايتد أنتوني مارسيال قريبًا من الرحيل عن صفوف الشياطين الحمراء في ظل انتهاء عقده مع النادي ورفض مسؤولي اليونايتد التجديد له، ويبحث اللاعب عن نادي جديد للانتقال إليه في الموسم المقبل.

- جويل ماتيب

يعد المدافع الكاميروني جويل ماتيب لاعب فريق ليفربول من اللاعبين المتاحين مجانا في الميركاتو الصيفي، حيث أن اللاعب لم يجدد عقده مع الريدز حتى الآن وهناك اهتمام من بعض الأندية الإيطالية بالحصول على خدماته.

- ماركو رويس

ينتهي عقد ماركو رويس مع ناديه بوروسيا دورتموند الألماني بنهاية الموسم الحالي بعدما قضى داخل صفوفه 12 عامًا تقريبًا، ولم يجدد اللاعب عقده مع أسود الفيستفاليا حتى الآن، وقد يكون نهائي دوري أبطال أوروبا النهاية السعيدة لمسيرة اللاعب مع فريقه الحالي.

- تياجو ألكانتارا

من المتوقع رحيل اللاعب تياجو ألكانتارا بشكل مجاني عن صفوف نادي ليفربول نهاية الموسم الحالي بعد انتهاء عقده مع الريدز حيث لا تنوي إدارة النادي التجديد له في ظل الإصابات المتكررة للاعب وابتعاده فترات طويلة عن الملاعب.

