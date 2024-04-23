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أحمد جودة - القاهرة - نفى محمد إسماعيل مدير الكرة بنادى إنبى اتهام إدارة ناديه مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى برئاسة كامل أبو على بالتزوير، على خليفة أزمة دورى الناشئين الدائرة حاليًا بين فريقى الأهلى وإنبى، بعد احتفال كل منهما بالتتويج ببطولة الدورى مواليد 2003.



وقال محمد إسماعيل خلال مداخلة هاتفية له فى برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "لم نتهم النادى المصرى بالتزوير، والبعض حاول الوقيعة بين إدارة الناديين، اتهمنا كان للاعب إبراهيم سعيد فقط وليس لنادى المصرى البورسعيدى، الأزمة تكمن في استخراج اللاعب مستندات رسمية بتاريخ ميلاد غير مطابق لمواليده".

مدير الكرة بنادي إنبي: لم نتهم المصري البورسعيدي بالتزوير وأزمتنا مع اتحاد الكرة

وأضاف عضو مجلس إدارة نادى إنبى: "نما إلى علمنا أنه يمثل نادى المصرى البورسعيدى، لاعبا هناك تلاعب في بياناته الشخصية لذلك قررنا شكواه، والأهلى منذ عامين اكتشف حالة تزوير فى صفوفنا ووقتها لم نكن طرفًا، وكل قطاعات الناشئين فى مصر بها تزوير والمسئول الأول عن ذلك اللاعب وليس الأندية، وأزمتنا الحالية مع اتحاد الكرة وليس الأهلى أو المصرى".

وأشار إسماعيل: "الأندية قبل قيد لاعبيها تطالبهم بإحضار الأوراق الرسمية الخاصة بهم، وكل لاعب يحضر الأوراق الخاصة به عن طريقه هو فقط، ولا يتم استخراجها عن طريق النادى أو ممثليه، لذلك لم يستطع أى نادٍ إثبات تزوير أو تسنين، وطالبنا مرارًا وتكرارًا وضع حد لهذه الظاهرة، لكن دون جدوى ولا استماع من مسئولى الجبلاية".

