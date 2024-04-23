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أحمد جودة - القاهرة - شاهد أرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي بث مباشر مجانا .. مباراة تشيلسي وأرسنال 2024

شاهد أرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي بث مباشر مجانا.. مباراة تشيلسي وأرسنال 2024..على وقع لهفة جماهيرية عارمة، يستعد ملعب "الإمارات" في العاصمة لندن، مساء اليوم الثلاثاء، لاحتضان قمة كروية تجمع بين فريقي أرسنال وتشيلسي، في مباراة مؤجلة من الجولة 29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

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شاهد أرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي بث مباشر مجانا.. مباراة تشيلسي وأرسنال 2024

قمة لندن تُشعل نار الصراع: أرسنال يستضيف تشيلسي في معركة حاسمة على لقب الدوري الإنجليزي

وتأتي هذه المباراة في وقتٍ حاسمٍ من مسيرة الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لأسبابٍ مختلفةٍ تجعل من هذه المواجهة قمة مثيرة ومليئة بالتحديات.

يدخل أرسنال المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة بعد تحقيقه فوزًا ثمينًا في الجولة الماضية على حساب وولفرهامبتون، مما جعله يحتفظ بصدارة الترتيب برصيد 74 نقطة.

ويُدرك أرسنال صعوبة مهمته في هذه المباراة، حيث يواجه منافسه اللدود تشيلسي، لكنه عازم على تحقيق الفوز للحفاظ على تقدمه في صدارة الدوري وتعزيز حظوظه في التتويج باللقب للمرة الأولى منذ موسم 2003-2004.

في المقابل، يدخل تشيلسي المباراة بوضعٍ مختلفٍ، حيث يحتل المركز التاسع في الترتيب برصيد 47 نقطة، بعد خروجه من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على يد مانشستر سيتي في نصف النهائي.

ويبحث "البلوز" عن تحقيق الفوز في هذه المباراة لإنقاذ موسمه وتحسين موقعه في الترتيب، وتقليص الفارق عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

تُعدّ هذه المباراة بمثابة فرصةٍ مثاليةٍ لكلا الفريقين لإثبات قدراتهما وتحقيق أهدافهما، حيث يُعرف أرسنال بتقديم أداءٍ هجوميٍ قويٍ ومهاراتٍ فنيةٍ عالية، بينما يتميز تشيلسي بصلابة دفاعه وتنظيمه المحكم.

موعد مباراة أرسنال وتشيلسي

تجهز جماهير كرة القدم في إنجلترا والعالم أجمع، لمتابعة الحدث الكروي المرتقب، حيث يلتقي فريقا أرسنال وتشيلسي في مباراة مؤجلة من الجولة 29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

وتقام هذه المباراة الحاسمة مساء اليوم الثلاثاء، 23 أبريل 2024، على ملعب "الإمارات" في العاصمة لندن، المملكة المتحدة.

وإليك موعد المباراة حسب التوقيت المحلي في بعض الدول:

التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الثامنة مساءً بتوقيت جرينتش.

الثانية مساءً بتوقيت نيويورك.

الخامسة مساءً بتوقيت لوس أنجلوس.

القناة الناقلة لمباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

تُذاع مباراة آرسنال وتشيلسي، المؤجلة من الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حصريًا على شبكة قنوات بي إن سبورتس، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

وإليك القناة الناقلة للمباراة:

beIN Sports HD 1: هي القناة الناقلة الحصرية للمباراة، مع تعليق عصام الشوالي.

تردد قناة beIN Sports HD 1

التردد النايل سات عرب سات 12526 27.5 E 30.5 E

ترتيب فرقي أرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز

يدخل فريقا أرسنال وتشيلسي مباراة اليوم في وضعين مختلفين تمامًا على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

يُسيطر أرسنال على صدارة الترتيب بثبات، حيث يتصدر برصيد 74 نقطة، مُتعادلًا مع ليفربول صاحب المركز الثاني، وبفارق نقطةٍ وحيدةٍ عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.

ويُعدّ هذا الإنجاز بمثابة تأكيدٍ على الأداء القوي والمستوى المميز الذي قدمه أرسنال خلال هذا الموسم، حيث يُقدم كرة قدم هجومية جميلة وفعالة، مع مهاراتٍ فنيةٍ عاليةٍ من لاعبيه.

في المقابل، يحتل تشيلسي المركز التاسع في الترتيب برصيد 47 نقطة، بعد موسمٍ مُتذبذبٍ شهد تراجعًا في الأداء وتراجعًا في نتائج الفريق.