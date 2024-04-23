نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أستون فيلا يُعلن تجديد عقد إيمري حتى 2027 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي بشكل رسمي، تجديد تعاقده مع الإسباني أوناي إيمري المدير الفني للفريق.

وظهر إيمري بأداء مميز رفقة أستون فيلا، خلال الموسم الجاري، وهو ما جعل إدارة النادي، متمسكة بتمديد عقد المدرب لأطول فترة ممكنة.

وبحسب موقع نادي أستون فيلا الرسمي، فإن إيمري قد وقع على عقد جديد رفقة النادي الإنجليزي، ليستمر على رأس القيادة الفنية للفريق حتى 2027 المقبل.

وقال إيمري في تصريحاته للنادي: " نحن نستمتع بطريقتنا مع جماهير استون فيلا، ومالكي النادي، والإدارة، وهذه المجموعة الرائعة من اللاعبين الذين نفخر بهم".

وتابع في حديثه: "أنا وإدارة النادي نتشارك رؤية الملاك ناصف ساويرس وويس إيدينز اللذان يدعمان الفريق دائمًا، ولدينا بيئة جيدة والبنية المناسبة لتطوير استون فيلا خلال المرحلة القادمة ".

وواصل حديثه " يجب أن نحافظ على روح العمل الجاد والقرارات الذكية خلال المرحلة المقبلة ".

وأتم: "سنعمل على أن نصبح أفضل وأفضل، ويجب أن يكون دائمًا، شعار هذا المشروع هو الطموح ".