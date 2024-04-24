نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "نشعر بخيبة أمل" هاري ماجواير يتحدث عن فوز مانشستر على كوفنتري سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث هاري ماجواير لاعب مانشستر يونايتد، بعد الفوز على كوفنتري سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال ماجواير لشبكة "سكاي سبورتس": "بالنظر إلى الطريقة التي سارت بها المباراة، كان من الجنون المشاركة فيها، أعتقد أنه في غضون ساعتين من بداية المباراة وحتى نهايتها، شعرت ببعض الراحة".

وأردف "لا أعتقد أننا بحاجة للاحتفال بشدة، لقد خذلنا أنفسنا في آخر 20 دقيقة من الوقت الأصلي، واللعب لهذا النادي يتطلب مسؤولية كبيرة، ولم نتحمل المسؤولية في آخر 20 دقيقة من المباراة، لكن كما قلت، بالنظر إلى الطريقة التي انتهت بها المباراة، شعرنا بخيبة أمل بسبب الطريقة التي تصرفنا بها".

واستمر حديثه: "لقد كنت في هذا النادي لفترة طويلة بما يكفي لأعلم أن الضوضاء حول المكان موجودة دائمًا، سواء كان ذلك مع المدرب أو اللاعبين".

وأتم: "هناك لاعبون يتعرضون لضغوط هائلة، وعندما تخسر مباريات كرة قدم أو تسير بشكل سيئ، يصبح المدير الفني تحت الضغط أيضًا، نعلم جميعًا أن الأمر يتعلق بالحفاظ على تركيزنا وأهدافنا لهذا الموسم والبقاء معًا. نعتقد أنه ما يزال بإمكاننا تحقيق لقب هذا الموسم".