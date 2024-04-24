نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب اليجري.. نجم يوفنتوس يهدد بالرحيل في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - سلطت تقارير صحفية إيطالية الضوء على تهديد الإيطالي فيديريكو كييزا بالرحيل عن صفوف يوفنتوس في حالة استمرارية المدير الفني الحالي للفريق ماسيمليانو أليجري.



وأشارت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية إلى أن عقد كييزا ينتهي في ملعب أليانز في يونيو 2025 ويوفنتوس في عجلة من أمره لتجديد عقده مع النادي.



وأكدت الصحيفة الإيطالية أن يوفنتوس لا يريد المخاطرة بخسارة كييزا في صفقة انتقال مجانية في الموسم المقبل لذلك إذا رفض تجديد عقده فسوف يعرضه يوفنتوس في السوق في الصيف المقبل.



وأفادت الصحيفة الإيطالية بأنه سيكون لدى عمالقة الدوري الإيطالي فرص أكبر لتجديد عقد كييزا إذا رحل المدير الفني أليجري.



ولفتت الصحيفة الإيطالية أن كييزا ليس على علاقة جيدة مع ماكس أليجري لذلك إذا ظل المدير الفني في منصبه في الموسم المقبل فمن المؤكد بأن كييزا سيطلب الرحيل.



وأوضحت الصحيفة الإيطالية بأن يوفنتوس قد يعرض على كييزا عقدًا جديدًا لمدة موسم واحد ويناقش شروط الاتفاقية الجديدة مرة أخرى في العام المقبل.



وألمحت الصحيفة الإيطالية أن كييزا كان قد أعرب عن غضبه من المدير الفني للبيانكونيري قبل أسبوعين بعد استبداله في الشوط الثاني من ديربي ديلا مولي أمام تورينو.