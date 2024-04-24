نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دغموم يشارك في مباراة المصري أمام الطيران الودية بعد غياب 6 أشهر للإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري في مواجهة فريقه أمام الطيران في المباراة الودية التي جمعت بينهما عصر اليوم الأربعاء على ملعب ستاد الكلية الحربية بالقاهرة.

تعرض عبد الرحيم دغموم للإصابة بقطع فى الرباط الصليبي خلال مشاركته مع النادي المصري فى نهائي بطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم والتى انتهت بهزيمة المصري بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

أجرى صانع ألعاب النادي المصري عملية جراحية بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبي للركبة خلال الموسم الماضي.



خضع عبد الرحيم دغموم لبرنامج تأهيلي استمر نحو 6 أشهر، بأحد أكبر المراكز المتخصصة في التأهيل الرياضي والعلاج الطبيعي بدولة قطر.



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