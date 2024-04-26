نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مونبيلييه ونانت في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي مونبيلييه لمواجهة نظيره نانت وذلك ضمن منافسات الجولة الحادي والثلاثون من عمر الدوري الفرنسي.

ويحتل نانت المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة من 30 مباراة حقق فيهم الفوز في 9 مباريات وتعادل في 4 مباريات وهزم في 17 لقاء.

أما مونبيلييه فيحتل المركز الثاني عشر برصيد 36 نقطة من 30 مباراة حقق الفوز في 9 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وهزم في 11 مباراة.

موعد مباراة مونبيلييه ونانت في الدوري الفرنسي

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادي عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويستقبل ملعب دي لا موسون المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة مونبيلييه ونانت

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.