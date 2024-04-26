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أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير صحفي صادر صباح اليوم عن موعد تسليم باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي للموسم الحالي.

موعد تسليم لقب الدوري الفرنسي لباريس سان جيرمان

ذكرت صحيفة "ليكيب" أنه لن يكون هناك حفل رسمي أو مراسم تتويج خاصة، حتى إذا فاز باريس سان جيرمان في مباراته المقبلة ضد لوهافر يوم السبت.

باريس سان جيرمان يحتاج إلى الفوز أو التعادل في مباراته أمام لوهافر ليضمن لقب الدوري الفرنسي للمرة الثانية عشرة في تاريخه.

وبحسب التقرير، لن يكون كأس الدوري الفرنسي متواجدًا في ملعب حديقة الأمراء خلال مباراة باريس سان جيرمان ولوهافر، مما يعني أن مراسم التتويج الرسمية ستتم لاحقًا.

أشارت الصحيفة إلى أن مراسم تسليم اللقب ستجرى بعد مباراة باريس سان جيرمان وتولوز في الجولة 33 من الدوري، والتي ستقام في 11 مايو/أيار القادم.

يتصدر باريس سان جيرمان حاليًا جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 69 نقطة، بفارق 11 نقطة عن موناكو، أقرب منافسيه.